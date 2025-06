Napoli, il programma, con Dimaro e Castel di Sangro sold out

Rompete le righe, tutti in vacanza (alcuni dopo gli impegni con le nazionali) poi ci si rivede in sede 2-3 giorni prima della partenza per Dimaro. Il CdS sintetizza il programma: “Per il club di De Laurentiis sarà il quattordicesimo ritiro in Val di Sole, ai piedi delle Dolomiti di Brenta. Un vero e proprio record internazionale per una squadra di calcio. Un legame forte che si rinnoverà con diverse novità anche per i tifosi, come il cinema all’aperto con pellicole ogni sera oltre ai tanti eventi in cui saranno coinvolti anche i giocatori. L’alloggio classico per la squadra sarà lo Sporthotel Rosatti. Il Napoli si allenerà al campo di Carciato con una capienza quotidiana di 2.500 spettatori. Sedute aperte e poi ci saranno anche sessioni di autografi, uno dei momenti più attesi. In più il classico villaggio per i più piccoli nel piazzale antistante lo stadio e in altri punti strategici. Grande protagonista dei due ritiri sarà la coppa dello scudetto che a Castel di Sangro, ad esempio, sarà esposta al Palasport, dove sarà allestito anche il villaggio Napoli. Sarà il sesto ritiro consecutivo in Abruzzo. Il Napoli si dividerà tra l’Aqua Montis di Rivisondoli, dove alloggerà, e lo stadio Teofilo Patini – che contiene fino a 7.200 posti – dove la squadra si allenerà e disputerà i tre test internazionali. Sia a Dimaro che a Castel di Sangro quasi tutte le strutture sono sold out.”

