Italia, addio a Spalletti: chi sarà il nuovo ct? Tutti i nomi

Luciano Spalletti non sarà più il ct dell'Italia. Oggi, domenica 8 giugno, il tecnico toscano ha annunciato di essere stato "sollevato dall'incarico" dal presidente della Figc Gabriele Gravina, che solamente poche ore prima aveva espresso incertezza circa il futuro della panchina azzurra. L'addio di Spalletti arriva dopo la debacle di Oslo, con la pesante sconfitta contro la Norvegia per 3-0, nella prima giornata del gruppo I, valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2026, che ha compromesso il percorso degli azzurri verso la rassegna iridata in Stati Uniti, Messico e Canada. Ma chi sarà il sostituto di Spalletti?

Sono diversi i nomi per il possibile sostituto dell'ormai ex ct azzurro. I più blasonati, Carlo Ancelotti e Massimiliano Allegri, hanno già trovato panchina, e allora ecco che, a sorpresa, potrebbe tornare Roberto Mancini. L'ex allenatore, tra le altre, di Inter e Manchester City ha ammesso di essersi pentito di aver lasciato la Nazionale per volare in Arabia Saudita e sarebbe disposto a tornare, ma prima ci sarebbe da ricomporre il rapporto con Gravina, deterioratosi dopo il suo addio. In orbita azzurra c'è anche Stefano Pioli. L'ex tecnico del Milan, oggi in Arabia all'Al Nassr e cercato in queste ore anche dalla Fiorentina, sembra un profilo adatto a ricoprire il ruolo per carisma, competenza e adattabilità tattica. Sullo sfondo rimane la suggestione Claudio Ranieri, che al termine della stagione ha annunciato il suo, secondo, ritiro e assunto un ruolo dirigenziale nella Roma. —[email protected] (Web Info)

