Garcia spiega la sostituzione di De Bruyne: “La mia era una decisione presa già in anticipo”

Il Belgio di Kevin De Bruyne ha giocato contro la Macedonia del Nord, venerdì, gara valevole per la qualificazione ai prossimi Mondiali, ed il ct Rudi Garcia, lo ha sostituito dopo il primo tempo. IL Corriere dello Sport scrive: “In Belgio la domanda ricorrente, dopo il pareggio per 1-1 di venerdì a Skopje contro la Macedonia del Nord, è relativa alla sostituzione di Kevin De Bruyne, uscito dopo appena 56 minuti di gioco in cui si era visto poco, proprio come Lukaku e tutti gli altri. Il futuro centrocampista del Napoli è stato sostituito a inizio secondo tempo e il ct Rudi Garcia, al debutto per le qualificazioni ai Mondiali 2026 con le prime critiche per risultato e prestazione, ha motivato la sua mossa come una scelta strategica e già pianificata in vista della seconda partita, quella di domani: «Giochiamo di nuovo lunedì». Cioè domani. «È giugno e i giocatori non sono al top della forma. Per Kevin sarebbe stato difficile giocare due partite di novanta minuti in quattro giorni. La mia era una decisione presa già in anticipo». Parole, queste, accolte con un certo stupore dalla stampa locale ma anche a Napoli, dove Garcia – scelto da De Laurentiis nell’estate del 2023 per sostituire Spalletti – fu esonerato dopo appena tre mesi dal suo arrivo”.

