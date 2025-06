Conte in vacanza, l’appuntamento è 2-3 giorni prima di Dimaro

Foto, selfie e autografi. Antonio Conte non si tira indietro, seppure in vacanza, e sorride ai tifosi che lo incrociano in quel di Porto Cesareo, a pochi km dalla sua Lecce. Fisicamente ha staccato la spina, dopo una stagione indubbiamente logorante, ma sicuramente già è con la testa al prossimo torneo da giocare. Scrive il CdS: “L’appuntamento con la squadra sarà come sempre previsto due o tre giorni prima dell’inizio del primo dei due ritiri, quello in Trentino (forse il 14 luglio). Il Napoli sarà a Dimaro dal 17 al 27 luglio, poi tornerà a casa e ripartirà subito, il 30, per il soggiorno in Abruzzo, a Castel di Sangro, fino al 14 agosto. Due ritiri, i classici, per un’estate in montagna all’insegna delle temperature ideali per allenarsi e dell’affetto e calore dei tifosi che sono pronti ad affollare le due località ormai amiche facendo scorta d’entusiasmo e buoni propositi. Ag4in, il claim scudetto, sarà grande protagonista. Lo si noterà spesso e in diversi punti. Saranno cinque, in totale, le amichevoli: due a Dimaro Folgarida (contro i dilettanti dell’Anaune Val di Non e poi una squadra di Serie B o C), tre di livello internazionale a Castel di Sangro quando sarà più vicino l’esordio nel weekend del 23-24 agosto sul campo del Sassuolo.”

Factory della Comunicazione