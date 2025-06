CdS Campania – “OSI, CAPRICCI D’ARABIA”. Ore con tate per la decisione

Factory della Comunicazione

L’Al-Hilal continua a migliorare l’offerta per convincere Victor e arriva a 35 milioni ma lui riflette ancora.

Gala e arabi pronti a pagare la clausola

Il club di Inzaghi corre contro il tempo per chiudere entro martedì e portarlo al Mondiale in Usa.

DeLa non fa sconti e aspetta 75 milioni

V i ctor Osimhen non ha ancora accettato la proposta d’ingaggio dell’Al-Hilal e dunque il trasferimento, nonostante un ultimo spaventoso rilancio da 35 milioni di euro a stagione con i bonus. Un’enormità che su base quadriennale gli riconoscerebbe quasi il doppio della clausola rescissoria inserita nel suo contratto e che su base triennale gli varrebbe oltre 30 milioni in più. Di conseguenza, Osi non ha detto no in maniera definitiva anche al Galatasaray, a sua volta pronto a spargere una ventina di milioni di euro sulla strada del suo futuro tra parte fissa (16) e bonus, compiendo uno sforzo incredibile.

E così, a conti fatti, per il momento l’unica certezza è che Osimhen ha cominciato ufficialmente le sue vacanze in Nigeria: ieri, in mezzo a una delle più avvincenti, ricche caotiche maratone di mercato degli ultimi anni, ha salutato Istanbul senza però chiarire se fosse un arrivederci o un addio ed è saltato su un jet con destinazione Lagos.

Un grande classico estivo: è dai tempi di Napoli che a fine stagione torna alle origini e non vuol – legittimamente – sentire ragioni.

Fonte: CdS