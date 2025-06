Cajuste tra Napoli e Ipswich

Jens Cajuste, centrocampista svedese rientrato al Napoli dopo il prestito all’Ipswich Town, potrebbe tornare in Inghilterra. Nonostante la retrocessione del club inglese in Championship, Cajuste ha impressionato con le sue prestazioni dopo aver superato un infortunio al ginocchio. Se l’Ipswich fosse rimasto in Premier League, sarebbe scattato l’obbligo di riscatto per circa 10 milioni di sterline. Ora il suo futuro è incerto e resta oggetto di valutazioni di mercato.

presidente dell’Ipswich Town, Mark Ashton, ha confermato l’esistenza di contatti con il Napoli per discutere di un possibile trasferimento a titolo definitivo. “Stiamo valutando insieme, ma la decisione dovrà accontentare tutte le parti”, ha spiegato. Anche il tecnico Kieran McKenna ha speso parole positive per lo svedese, sottolineando però che servirà ancora lavoro per arrivare a un’intesa.

Cajuste, dal canto suo, non ha nascosto di trovarsi bene in Inghilterra. In un’intervista rilasciata lo scorso marzo a Ipswichstar, aveva dichiarato: “Sono una persona tranquilla, rilassata, e questo posto è perfetto per me”.

Fonte: TuttoMercatoWeb