Sinner-Alcaraz, la finale del Roland Garros sarà trasmessa in chiaro

Jannik Sinner sfida Carlos Alcaraz nella finale del Roland Garros 2025. E la sfida, a differenza dell'intero torneo, sarà visibile in diretta tv e streaming anche in chiaro. Il tennista azzurro è arrivato all'ultimo atto dello Slam parigino dopo aver superato Novak Djokovic in semifinale, mentre Carlos Alcaraz si è qualificato dopo il ritiro di Lorenzo Musetti. Il match è in programma domani, domenica 8 giugno, sulla terra rossa del Philippe-Chatrier alle ore 15 e il match sarà dunque visibile in chiaro per tutti i tifosi e gli appassionati che non possiedono un abbonamento a Eurosport. La partita sarà infatti trasmessa anche sul NOVE. Una decisione arrivata dopo le polemiche scoppiate per la scelta di non trasmettere le semifinali di Sinner e Musetti in chiaro e alimentata dal comunicato del presidente Fitp Angelo Binaghi.

Quella di Parigi sarà la quarta finale Slam giocata da Jannik Sinner, che fin qui ha vinto due Australian Open e un titolo agli US Open e per la prima volta in carriera ha raggiunto la finale al Roland Garros. A Parigi ha giòà trionfato invece Carlos Alcaraz, campione in carica e numero due del mondo. —[email protected] (Web Info)

