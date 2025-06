Ravezzani: “Conte vorrà un bel po’ di rinforzi, altrimenti si rischiano brutte figure”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia: “Gli allenatori più appetibili sul mercato erano Allegri e Gasperini. Il fatto che si siano accasati in squadre di secondo piano ha lasciato Juve e Inter con il cerino in mano. Perché oggi Milan e Roma sono di secondo piano. La Juve deve tenersi Tudor e l’Inter ripiega su una seconda o terza scelta come Chivu. Certi giochi erano già fatti da tempo, il Milan aveva chiuso con Allegri da tempo. L’Inter poi si è mossa tardi per lo stesso Allegri, perché spiazzata da Inzaghi. Ha sperato di convincere il Como fino all’ultimo per Fabregas e ha ripiegato su Chivu. Su Conte ho dei dubbi, la Juve non mi sembrava convintissima di prenderlo. De Laurentiis ha dimostrato di essere in grado di competere con chi ha bilanci più importanti. Ci sono stati negli ultimi anni alti e bassi, da Spalletti, Garcia fino a Conte. Il prossimo anno il Napoli avrà il 40% di partite in più e Conte vorrà un bel po’ di rinforzi, altrimenti si rischia di fallire su più piani. Servirà un eccellente difensore in più, uno a centrocampo eccellente, perché De Bruyne non dà garanzie. Il Napoli di oggi com’è rischia di fare brutte figure. Modric esce dal sarcofago, oggi De Bruyne è un altro livello. Il tema però è se il belga fisicamente riuscirà o meno a reggere tutta la stagione. Inzaghi? Lo scudetto del Napoli di Spalletti ci stava che l’Inter arrivasse seconda, in quello di quest’anno e quello del Milan qualcosa ha sbagliato Inzaghi. Come aver puntato troppo sulla Coppa Italia, non far rifiatare giocatori importanti in determinati momenti. C’è stata anche sfortuna, va detto”

