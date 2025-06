A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Oscar Damiani, agente FIFA ed ex calciatore, fra le tante, di Napoli e Juventus. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Sono stati accostati al Napoli due nomi dal campionato francese: Ben Seghir del Monaco e Fofana del Lione. Lei conosce molto bene quel campionato: pensa che siano profili alla portata del Napoli?

“Sono società che hanno potere contrattuale e budget importanti. In passato i giovani francesi venivano in Italia perché qui guadagnavano molto di più. Oggi non è più così: se in Francia guadagni quanto in Italia, Germania o Inghilterra, non hai motivi per trasferirti. Portarli in Italia è diventato molto più difficile.

Andando su un nome più concreto per il Napoli: l’operazione Kevin De Bruyne. È un’idea che la convince?

Se dovesse concretizzarsi, sarebbe un’operazione straordinaria, mi convincerebbe eccome! De Bruyne è uno dei giocatori più forti al mondo, è un ragazzo perbene, può giocare in tanti ruoli, ha il fisico, fa gol e ha la testa sulle spalle.

Per me è il miglior centrocampista attualmente sul mercato internazionale. Vederlo in Italia, e soprattutto al Napoli, mi farebbe molto piacere”.