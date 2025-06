Pistocchi: Conte sa che avrà una base importante

Ecco le parole di Pistocchi a Radio Punto Nuovo: “Aver riconfermato Conte significa tantissimo. De Laurentiis ha svoltato, ha capito che vincere è la cosa più importante e dà una mano anche al bilancio, con il merchandasing. Conte sa che avrà una base importante, ma l’anno prossimo avrà tre competizioni e non avrà più la comodità di gestire un evento a settimana. La rosa andrà ampliata e migliorata, ma dalle parole di De Laurentiis tutto sembra andare nella direzione di Antonio. ADL è cresciuto tanto con Conte, dopo il disastro dello scorso anno ha capito che ora poteva aprire un ciclo vincente con Antonio alla guida. Di cosa ha bisogno il Napoli? De Bruyne, in primis. Mette da solo il Napoli 5 punti davanti a tutti. Poi servirà completare la rosa con giocatori forti e già capaci come Ndoye e gli altri che leggo. Significa che il Napoli fa le cose sul serio. Chivu-Inter? Non è un nome venuto subito fuori dalla dirigenza, più un piano di emergenza. Il PSG ha dato un’idea di calcio che l’Inter non è neanche riuscita a capire. La figura fatta con Fabregas non è da grande società. Si sapeva che Inzaghi sarebbe andata via, dovevi essere sicuro delle scelte da fare. Faccio l’in bocca al lupo a Chivu, ma è una scelta conservativa. Modric? Il nostro non è più un campionato per giovani. Arrivano tutti dopo una certa carriera. De Bruyne è un grande colpo, mentre Modric arriva con grande personalità e qualità, ma ha 40 anni… È un’età che si fa sentire ad alti livelli. Se Allegri lo ha voluto, però, c’è da fidarsi. Inzaghi? Negli ultimi 5 anni, l’Inter non era tra le prime 20 squadre che ha speso di più sul mercato. Quindi ha vinto e ottenuto risultati straordinari con un budget ridotto all’osso. Il PSG ha speso 1 miliardo di euro in 10 anni e ha vinto una sola Champions. Inzaghi ha fatto un grande lavoro e portato a casa 5 trofei con una rosa costata zero”.

