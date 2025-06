Pippo Baudo compie 89 anni: vita privata e carriera

(Adnkronos) –

Pippo Baudo compie oggi, sabato 7 giugno, 89 anni. Con alle spalle una carriera che attraversa oltre sei decenni di storia televisiva, Baudo è una delle figure più iconiche della televisione italiana. A lui si sono ispirati tanti altri volti noti dello spettacolo, come Carlo Conti che alla conduzione del Festival di Sanremo 2025, aveva dichiarato in conferenza stampa: "Per me il festival è baudiano, perché Baudo ci ha insegnato a farlo in questo modo". "Sono molto contento, mi fa veramente piacere", aveva commentato Pippo Baudo all'Adnkronos. Nato il 7 giugno 1936 a Militello in Val di Catania, Pippo Baudo è una delle figure più iconiche e longeve della televisione italiana. Il suo esordio sul piccolo schermo risale agli anni Sessanta, periodo in cui si afferma rapidamente come uno dei volti più amati dal pubblico. Nel corso della sua carriera ha condotto alcuni dei programmi di maggior successo del panorama televisivo come ‘Settevoci’, ‘Canzonissima’, ‘Domenica In’ e ‘Fantastico’. Ma è con il Festival di Sanremo che il suo nome si lega alla storia della televisione: Baudo detiene infatti il record assoluto di conduzioni della kermesse canora, ben tredici, tra il 1968 e il 2008. Oltre alla conduzione, Baudo è stato anche un grande talent scout: con lui sono emersi artisti come Al Bano, Lorella Cuccarini, Andrea Bocelli e Laura Pausini. Pippo Baudo ha avuto una relazione con Mirella Adinolfi e dal loro amore è nato il figlio Alessandro nel 1962, riconosciuto legalmente dopo qualche anno. Mentre nel 1970, dal matrimonio con Angela Lippi, Baudo ha avuto la secondogenita Tiziana. Successivamente, si lega in matrimonio con Katia Ricciarelli dal 1986 al 2004. Un'unione durata 18 anni. La coppia si è separata nel 2004 e ha divorziato nel 2007. Nonostante la fine del loro matrimonio, la soprano ha sempre dichiarato di provare molta stima e affetto nei confronti dell’ex marito. Negli ultimi anni, Pippo Baudo si è allontanato dal piccolo schermo e questo ha dato il via a una serie di fake news riguardo le sue condizioni di salute. L’ultima, nel gennaio del 2025, quando sui social si era diffusa la notizia di un presunto incidente domestico con frattura alla spalla. Notizia prontamente smentita dallo stesso Baudo. —[email protected] (Web Info)

