Paganini: “Per il Napoli Kean e Ndoye sono obiettivi primari. Piace Beukema, ma il Bologna è diventata una bottega carissima”

“Il Napoli segue tanti calciatori, anche Hudson-Odoi e Sancho, probabilmente, ma Conte, in una scala di priorità, dà più importanza a chi conosce già la serie A e per questo privilegerebbe Ndoye e Kean per l’attacco. La punta della Fiorentina sarebbe un potenziale titolare, nelle sue idee, e non una riserva. Entrambi i calciatori in questione hanno una buona esperienza ed hanno fatto bene in serie A e in Europa: sono i due nomi in pole position per essere acquistati dal Napoli nei rispettivi ruoli del reparto offensivo. Beukema profilo giusto per Conte ed il Napoli come nuovo centrale? Posso confermarvi che l’olandese piace tantissimo, ma il Bologna è diventato una vetrina cara: ha tanti giocatori forti, ha fatto una bella stagione e cercheranno di tenere i migliori. Lo stesso Italiano aveva tante richieste, ma alla fine è rimasto anche perché ha avuto garanzie che il Bologna non verrà smembrato. Il Napoli andrà su un difensore, ma non è affatto detto che il Bologna lasci partire Beukema. Manna ha comunque varie alternative: ad esempio piaceva molto Solet, prima che quest’ultimo avesse altri problemi”.