L’approfondimento – Sassuolo-Napoli: inizia da Reggio Emilia il cammino degli azzurri

La nuova stagione di Serie A prende il via con una sfida dal sapore intrigante: il Napoli, campione d’Italia in carica, scenderà in campo al Mapei Stadium per affrontare il Sassuolo nella prima giornata del campionato 2025/26. Per gli uomini di Antonio Conte si tratta del primo banco di prova dopo un’estate ricca di aspettative, trasformazioni e nuove ambizioni. I riflettori sono puntati su una squadra che ha il dovere e la responsabilità di confermare quanto di straordinario fatto nella stagione precedente.

Il Sassuolo, dal canto suo, è tornato nella massima serie con entusiasmo e voglia di stupire. La squadra neroverde, rafforzata da innesti mirati e guidata da un tecnico giovane ma preparato, rappresenta un avversario insidioso, soprattutto tra le mura amiche del Mapei Stadium. La sfida, per quanto possa sembrare sbilanciata sulla carta, nasconde molte insidie per i partenopei, che dovranno dimostrare da subito concentrazione, solidità e fame di vittoria.

Antonio Conte lavorerà duramente in ritiro per consolidare i meccanismi tattici e inserire nel gruppo i nuovi arrivati. Il modulo, come sempre organizzato e pragmatico, punterà sulla solidità difensiva e sulle ripartenze veloci, con un centrocampo che dovrà essere il motore del gioco e un attacco capace di colpire con freddezza. Molte aspettative sono riposte anche nelle prestazioni dei singoli: i senatori della scorsa stagione, insieme ai nuovi volti del mercato, avranno l’occasione di mandare un segnale forte al campionato.

Il calendario, quest’anno, non prevede pause natalizie e comprende due turni infrasettimanali che renderanno il cammino ancora più denso e faticoso. Per questo motivo sarà fondamentale partire con il piede giusto, accumulare punti già nelle prime giornate e dare un chiaro messaggio alle rivali. Il Napoli non vuole essere solo la squadra campione uscente, ma una protagonista stabile e dominante.

Per i tifosi, carichi di entusiasmo dopo la festa tricolore, l’attesa è finita. In tanti raggiungeranno Reggio Emilia per sostenere gli azzurri, trasformando il Mapei Stadium in una piccola enclave napoletana. L’amore per la maglia, la voglia di rivivere emozioni forti e il desiderio di continuare a sognare spingeranno il popolo partenopeo a restare vicino alla squadra in ogni angolo d’Italia.

Il fischio d’inizio (24 agosto)della nuova stagione non è solo una formalità: è l’inizio di un viaggio, il primo passo verso un nuovo sogno. Il Napoli vuole esserci, protagonista e affamato, pronto a scrivere un’altra pagina di storia.

A cura di Giovanni Mirengo