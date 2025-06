Fontana: “Conte è bravissimo, ma il vero fenomeno è De Laurentiis”

Gaetano Fontana a Radio Punto Nuovo Sport: “Il Napoli è stato bravissimo a riconfermare Conte. Per quanto bravo puoi essere, in un anno è impossibile completare tutto il lavoro. Sono fiducioso per il secondo, dove potrà raggiungere livelli ancora più alti. La rosa va completata, va aggiornata e va migliorata in tanti aspetti. Conte è stato bravo a correre ai ripari a lotta Scudetto in corso, ma la prossima stagione sarà diversa. La continuità sarà un vantaggio enorme per Conte rispetto agli avversari. Chivu-Inter? La dirigenza lo conosce dalla Primavera, ha lavorato per tanti anni lì anche da calciatore. Non sottovaluterei il rumeno, nonostante sia alle prime armi come allenatore. Il Napoli partirà con una continuità diversa e dovrà subito sfruttare questa pole position per la prossima stagione. De Bruyne o Modric? Preferisco il belga, sarà il colpo dell’estate. Il Napoli inserisce un top player ancora in forma in un contesto che già funziona. Il Milan, invece, inserirà un giocatore di 40 anni in un contesto al primo anno di rifondazione. Poi sono due fenomeni e c’è poco da aggiungere. Il Napoli sia consapevole che tutte le rivali ora lavoreranno per colmare il gap con gli azzurri. De Laurentiis è il vero fenomeno del Napoli, ha vinto due Scudetti con bilanci sani e con la capacità di investire sempre di più negli anni”.

