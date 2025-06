Fabbroni: “Mertens? Non ci sono dubbi che venga ad abitare a Napoli”

Mario Fabbroni, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale: “Mertens? Non ci sono dubbi che venga ad abitare a Napoli. Presenza del grande ex in società? Non lo so se già siamo arrivati a questo punto. De Laurentiis è stato sempre abbastanza refrattario su questa cosa, non ha mai chiamato ex giocatore del Napoli. Dipende, ovviamente, dal ruolo. Se dovesse essere operativo, di fatto, sarebbe troppo presto, altro discorso se stessimo parlando di un ruolo più rappresentativo. Mertens deve studiare prima di avere ruolo operativo, ma questa cosa la sa benissimo perché lui è un ragazzo intelligente. C’è stata qualche telefonata tra Mertens e De Bruyne, ma sicuramente si è sentito più a Lukaku. Osimhen? C’è il rischio di vederlo a Dimaro. Per evitare ciò, di fatto, si deve chiudere rapidamente affinché si chiuda questa speciale sessione di calciomercato aperta per il mondiale per club. Osimhen sta tirando la corda con l’Arabia, perché vede sia tantissimi milioni che la fine della sua carriera. Ci sarà un rilancio del Galatasaray, ma non c’è ancora nessuna parvenza di accordo con il Napoli. La Premier, invece, non regge più certi stipendi. Osimhen potrebbe essere una brutta gatta da pelare”.

