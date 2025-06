“Conte ha avuto delle garanzie. Per il reparto offensivo io avrei scelto…”

L’ agente Fifa, Vincenzo Morabito, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso di Marte Sport Live. Queste le sue dichiarazioni:

“La garanzia sulla qualità di mercato del Napoli arriva dalla conferma di Antonio Conte, che è rimasto in azzurro perché ha avuto le assicurazioni, da De Laurentiis, che verranno acquistati giocatori forti, ovvero da 30 milioni in su. Altrimenti sarebbe andato alla Juventus, come si aspettava il nuovo dg bianconero Comolli.

Il mercato del Napoli si orienta su questa direzione, i tifosi stiano tranquilli. Per quanto riguarda i ruoli offensivi io andrei su un giovane fortissimo. Il più grande talento dell’Argentina è Franco Mastantuono del River Plate: ha appena 17 anni, ma già lo vogliono Paris Saint-Germain e Real Madrid.

Parliamo di un classe 2007 di origini italiane: lui sì che sarebbe perfetto per il Napoli. Mastantuono non è mio, non sono io a gestirlo, ma posso dirvi che, se fossi il Napoli, lo prenderei di corsa. Volendo, può farlo: ha la clausola e nessuno l’ha ancora preso, anche se è molto vicino al Real Madrid.

E’ un giocatore molto importante, tant’è che il Real ha venduto Rodrygo al Manchester City per 70 milioni: è la stessa cifra della clausola di Mastantuono.

Osimhen?

So che andrà in Arabia. Simone Inzaghi è pronto ad allenarlo all’Al-Hilal. La clausola nel suo contratto e i milioni di stipendio che servono per convincerlo non sono un problema, anche se si è partiti da offerte più basse. Sono contento per il Napoli, che non vedrà l’ora di incassare quei soldi per poi investire in nuovi acquisti.

Chi può arrivare?

Il Napoli potrebbe chiudere Moise Kean facilmente, ha la clausola, ma stanno cercando un’alternativa in giro.

Chiesa al Napoli?

E’ preferibile puntare su un giovane da far crescere, anziché su un giocatore che abbia già la pancia piena dal punto di vista economico: è qualcosa che ha condizionato la carriera di Chiesa.

Noa Lang?

Onestamente, non ci punterei: per giocare a Napoli, oltre al talento, serve la testa. Lang, di testa, ne ha poca. Il Napoli ha tre-quattro obiettivi di mercato per ogni ruolo e alla fine arriverà il più consono in base al rapporto qualità/prezzo. Il mercato è appena iniziato, ora tutti vorrebbero prendere alla gola il Napoli, ma con Conte i soldi non si spendono mai male.

Ben Seghir?

Talento molto interessante e giovane, se il Napoli si presenta con i 50 milioni che vuole il Monaco, lo prende domani”