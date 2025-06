I primi obiettivi per il grande ritorno in Champions sono in lista da tempo: la valutazione dello svizzero è 40 milioni, Conte lo voleva a gennaio dopo Kvara

Il ds Manna accelera per l’esterno del Bologna e il coreano del Psg

Attesa per Frattesi e Beukema

I l vento dell’Ovest si mischia con quello dell’Est. Ed è sempre e solo mercato, la capitale del mondo Napoli, un microcosmo in evoluzione totale, nomi che . Ed è sempre e solo mercato, la capitale del mondo Napoli, un microcosmo in evoluzione totale, nomi che vengono e che vanno.

Poche certezze, in questa fase: Dan Ndoye su tutte, insieme con Sam Beukema obiettivi individuati dal ds Manna sul panorama italiano. Fronte Bologna: l’esterno svizzero, 24 anni, è una delle priorità per l’attacco, gioca a sinistra e ci sa fare anche a destra, ha forza fisica e talento, porterebbe in dote gol e assist, due fasi, e ha il gradimento totale di Conte. Il manager, il boss della cerimonia d’investitura dei calciatori che dovranno arricchire la scena in vista di una stagione che vedrà il Napoli impegnato su quattro fronti. Con il fregio del gran ritorno in Champions. Dicevamo: il tecnico indicò Ndoye già a gennaio, dopo l’addio di Kvara, ma ora i valori sono cambiati e per il momento è di 40 milioni di euro la valutazione di partenza del Bologna. Una quindicina in più di quanti ne sarebbero bastati in inverno per vestirlo d’azzurro.

