Qual. Mondiali: Norvegia/Italia 3-0 (3-0). Psicodramma Italia a Oslo!!

Una notte da dimenticare per l’Italia di Luciano Spalletti, che a Oslo cade malamente sotto i colpi della Norvegia al debutto nelle qualificazioni per i prossimi Mondiali.

La Norvegia arrivava a questa sfida a punteggio pieno dopo aver battuto nelle precedenti due sfide Israele e Moldavia.

Per gli Azzurri, come detto, era il debutto assoluto, e non poteva andare peggio visto il pesante 3-0 subito dall’Italia.

Una sconfitta pesante, ma non in quanto sconfitta – perché nel calcio si può perdere – ma a fare scalpore questa sera è stato l’atteggiamento degli azzurri: spenti, senza grinta, incapaci di reagire ai colpi avversari e di trovare delle contromosse alle verticalizzazioni di Haaland & co.

La Norvegia, nel primo tempo, ha fatto da subito capire quale sarebbe stato il canovaccio della partita con il goal del vantaggio di Sørloth, arrivato appena al 14′ minuto.

L’Italia non si scuote e anzi, si scioglie come neve al sole, con i norvegesi padroni assoluti del campo.

Il raddoppio è solo questione di tempo e infatti al 34′ minuto è Nusa a mettere il pallone alle spalle di Donnarumma, al termine di un’azione corale molto bella, con i nostri rimasti a guardare.

Prima della fine del primo tempo c’è spazio anche per Haaland che, servito splendidamente da Ødegaard, salta Donnarumma e deposita il pallone in fondo alla nostra rete.

Primo tempo orrendo per gli azzurri, che riescono a non calciare mai in porta.

Nella seconda frazione poco da raccontare, con la Norvegia che si limita a gestire il pallone e il risultato.

A nulla sono serviti i cambi offensivi di Spalletti, che non sono riusciti a impensierire gli avversari nemmeno con gli ingressi di Orsolini, Frattesi e Lucca.

È proprio l’attaccante dell’Udinese a calciare per la prima volta in porta per l’Italia, al minuto 92′ (!!), trovando però sulla sua strada un attento Nyland che blocca con facilità.

Sconfitta pesante, dunque, per gli Azzurri, che vedono già dopo il primo match il percorso ai Mondiali farsi in salita, con lo spettro della non qualificazione che inizia a manifestarsi nella testa dei tifosi, che non vedono la propria nazionale giocarsi una Coppa del Mondo dal 2014.

Il tabellino

Norvegia-Italia 3-0

MARCATORI: 14′ Sorloth, 35′ Nusa, 42′ Haaland

NORVEGIA (4-4-2): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem (dal 71′ Ostigard), Moller Wolfe (dal 75′ Pedersen); Odegaard, Berge, Thorsby (dal 46′ Berg), Nusa (dal 75′ Bobb); Haaland, Sorloth (dall’83’ Strand Larsen). Ct. Stale Solbakken

ITALIA (3-5-1-1): G.Donnarumma; Di Lorenzo, Coppola, Bastoni; Zappacosta (dal 71′ Orsolini), Barella, Rovella (dal 46′ Frattesi), Tonali, Udogie (dall’83’ DImarco); Raspadori (dall’83’ Ricci); Retegui (dal 71′ Lucca). Ct: Luciano Spalletti

ARBITRO: Josè Maria Sanchez (SPA)

AMMONITI: Thorsby (N), Berg (N)

ESPULSI: –

A cura di Guido Russo