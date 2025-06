Mercato Napoli – Situazione Osimhen, è una partita a tre

Il Napoli aspetta la cessione di Victor Osimhen per investire sul mercato e rinforzare la squadra in vista della prossima stagione, e all’orizzonte ci sono il Galatasaray e l’Arabia con Simone Inzaghi. Il Corriere dello Sport scrive: “È una partita a tre: Osimhen, l’Arabia e il Galatasaray. Nel mezzo centinaia di milioni (si parla di un triennale) più quelli che serviranno per coprire la clausola da 75 milioni prevista nel contratto del giocatore con scadenza 2026. La posizione del Napoli, come detto, è chiara. De Laurentiis, in questo momento, è spettatore interessato mentre dall’Arabia non si arrendono e avanzano con una nuova proposta. La speranza a Riyad è che la garanzia di una trattativa lampo, con chiusura nei prossimi giorni, possa convincere Adl ad accettare anche una cifra di poco inferiore alla clausola. L’addio di Osi sarà un assist per il mercato in entrata. Un anno fa il grosso delle operazioni furono chiuse solo a fine agosto. Il Napoli aspettava l’addio di Victor che non si concretizzò. Solo a inizio settembre arrivò il Galatasaray in prestito. Adesso la strada è tracciata: Osi, al Napoli dal 2020, 113 gol dal suo arrivo in Italia (compresi quelli al Galatasaray), è ad un passo dall’addio”.

Factory della Comunicazione