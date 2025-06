Il Napoli del futuro è già impresso nella mente di Antonio Conte. In azzurro arriveranno almeno 7 rinforzi, oltre De Bruyne (trattativa ai dettagli, a inizio settimana l’ufficialità). L’allenatore ha bisogno di un cursore basso che possa giocare insieme – o anche alternarsi – con capitan Di Lorenzo sulla destra. Il Napoli è sulle tracce di Raul Bellanova (25) che l’Atalanta ha prelevato dal Toro. La Dea è poco incline a cedere un prospetto di spessore su cui ha investito tanto lo scorso anno (25 milioni), ma davanti ad un’offerta importante potrebbe anche cedere. Bellanova – che vedrebbe quasi triplicare il suo cachet – è un jolly a tutta fascia che può giocare indistintamente come esterno basso oppure come quarto (o quinto) di destra. Occhio anche a Lookman (27) che resta sull’uscio a Bergamo (in attesa di conoscere il nome del nuovo tecnico) ed è sempre nel mirino di De Laurentiis. Sulle fasce resta il pressing per Ndoje (24) del Bologna. L’ultimo incontro tra le parti ha prodotto una fumata grigia: i felsinei chiedono circa 40 milioni per lo svizzero, ma il Napoli non intende farsi prendere per la giacca. Con Sartori si è parlato anche di Lewis Ferguson (25): il centrocampista è un prospetto che piace e che andrebbe a comporre una mediana tutta scozzese in azzurro (con McTominay e Gilmour). Il diesse Manna continua a lavorare ai fianchi il Psg per il sudcoreano Kang-in Lee (24). Con i transalpini si sta provando a ragionare per la formula del prestito oneroso, considerando che l’attaccante ha un ingaggio importante sulle sponde della Senna (superiore ai 7 milioni l’anno). Le caratteristiche di giocatore polivalente lo hanno messo in cima alla lista di preferenze di Conte.

Fonte: Il Mattino