Due club su Simeone, l’argentino soffocato dai big del Napoli

Se per Raspadori le riflessioni sono in corso, è tracciata, o almeno sembra tale, la strada del futuro per il Cholito, Giovanni Simeone. Dopo tre stagioni, due scudetti e un amore incondizionato dato e ricevuto dalla città, l’argentino è pronto a partire per trovare continuità altrove. Non mancano le offerte. Un giocatore come lui fa comodo a tanti club. Simeone è nel mirino del Genoa, sarebbe un ritorno, ma anche del Torino che ha appena annunciato Baroni come nuovo allenatore. Altri ancora busseranno presto alla porta del Napoli (anche dall’estero) per un centravanti di grande valore con il gol nel sangue. Al Napoli ha vissuto momenti indimenticabili. Da buon argentino, ha avvertito forte il richiamo di Diego e ha fatto festa due volte legando in modo speciale con la piazza. Napoli è e sarà sempre nel suo cuore. In totale ha segnato 14 reti. Alcune decisive nell’anno del primo scudetto come quelle a Milan e Roma. Quest’anno gol al Bologna in Serie A e alla Lazio in Coppa Italia. Con l’arrivo di Lukaku, tante partite vissute dalla panchina con un comportamento sempre esemplare, da vero professionista. Tanto lavoro, senso di gruppo, spirito di appartenenza e a fine stagione la gioia per il grande traguardo. Ora il Cholito, 29 anni, si gode le meritate vacanze. Presto sarà tempo di ragionare sul futuro. Fonte: CdS

