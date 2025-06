“De Bruyne? Visite mediche dopo le gare del Belgio! Frattesi? E’ un obiettivo concreto, ma…”

Luca Marchetti, giornalista Sky Sport, ha commentato le ultime notizie di mercato relative al Napoli nel corso di Forza Napoli Sempre.

“De Bruyne? Piccoli rallentamenti, dal momento che i contratti del Napoli sono molto articolati, soprattutto per quel che concerne gli aspetti commerciali e i diritti di immagine, ma non c’è nessun ostacolo insormontabile, tutto assolutamente nella norma. Tecnicamente l’annuncio o arriva adesso o dopo il 1 luglio, ma sappiamo che farà le visite mediche al ritorno dal Belgio e poi andrà in vacanza. Marianucci è un acquisto chiuso già sei mesi fa, si tratta di un colpo in prospettiva dall’Empoli ma non sarà titolare, Conte in ritiro capirà se mandarlo in prestito per un altro anno o tenerlo nel parco difensori ma sul reparto arretrato il Napoli interverrà senza dubbio. Simeone credo andrà via, rallentamento per David che non può venire come riserva di Lukaku, anche per i costi che avrebbe. Sotto osservazione Bonny del Parma, molto forte fisicamente, giovane, seguito anche dall’Inter, sa giocare in più ruoli dell’attacco, sa aggredire bene lo spazio. Il Napoli è interessato anche a Lucca, altro nome in orbita azzurra. Gyokeres non mi pare pista poco percorribile, credo più ad uno tra Bonny e Lucca, forti entrambi ma che non mettono in discussione la centralità di Lukaku. Meret? Il rinnovo arriverà ma non esclude l’arrivo di un altro portiere. Frattesi resta un obiettivo del Napoli ma per capire il futuro del calciatore bisognerà capire chi guiderà l’Inter nella prossima stagione“.