Conte pressa per l’attacco sul parmense, per il suo gioco è perfetto. Si dialoga col Parma

Aspettando l’addio di Osimhen, il Napoli lavora al futuro. L’obiettivo è regalarsi nuovi gol dal mercato dopo i 59 dell’ultimo campionato. Il sesto attacco per la squadra che ha vinto lo scudetto. Un dato da migliorare. In pole, adesso, c’è Ange-Yoan Bonny, 21 anni, francese del Parma, valutazione: 25 milioni. Una soluzione per oggi e per domani con dialoghi già avviati tra i due club: mercoledì il direttore sportivo Giovanni Manna si è confrontato con l’amministratore delegato del Parma, Cherubini, con cui ha chiacchierato anche del portiere Suzuki. Il Napoli vuole chiudere subito (l’agente è Federico Pastorello) per anticipare l’Inter che pure è interessata al giocatore.



DAL PARMA. Bonny, seguito da gennaio, sarebbe la perfetta alternativa di Lukaku ma anche un potenziale alleato. Un investimento che il club azzurro è pronto a fare per un attaccante veloce che non vive solo per il gol (6 quest’anno) ma apre varchi per i compagni, gioca molto di fisico e tecnica, sa sacrificarsi, è generoso. Nel calcio verticale di Conte, coi suoi sprint, sarebbe utile per allungare la squadra e per farla salire. Non è un caso che, dopo la conferma di Conte, il Napoli abbia messo in stand-by Jonathan David. L’attaccante che si sta svincolando dal Lilla era stato bloccato, poi il direttore sportivo Manna ha virato altrove le proprie attenzioni. A Parma, appunto. Da Bonny. Il suo nome appartiene a un lungo elenco di giocatori differenti per età e caratteristiche ma anche spessore. Fonte: CdS

