Cittadinanza onoraria a Mertens, oggi alle 13 la cerimonia al Maschio Angioino

Dopo nove stagioni, 148 gol e un amore mai sopito, Dries Mertens oggi riceverà la cittadinanza onoraria di Napoli. La cerimonia è in programma alle ore 13 al Maschio Angioino, luogo simbolo della città che l’ha adottato, coccolato e reso per sempre parte della sua identità calcistica e affettiva. Con lui, ci sarà tutta la famiglia: la moglie Kat, il figlioletto Ciro Romeo e gli amici più cari. Tra questi, Tommaso Starace, lo storico magazziniere dei quattro scudetti, che con Dries ha condiviso emozioni in campo, risate fuori e anche le serate di festa dei giorni scorsi tra Nerano e Capri, tra brindisi, ricordi e cori da stadio.

Factory della Comunicazione

Radio Kiss Kiss, ha voluto smentire le voci di un suo imminente ritiro: «Il presidente mi ha invitato a restare, infatti resterò al Napoli ancora per diversi anni», ha detto sorridendo. Mertens è rientrato in città lo scorso fine settimana dopo la fine della stagione in Turchia, dove ha conquistato il double con Galatasaray. Ad attenderlo, però, c’era soprattutto l’affetto di una Napoli che non l’ha mai dimenticato e che oggi lo celebra in via ufficiale. L’ultimo omaggio di una storia d’amore vera, che va oltre i titoli e le statistiche. E proprio Starace, ospite ieri aha voluto smentire le voci di un suo imminente ritiro: «Il presidente mi ha invitato a restare, infatti resterò alancora per diversi anni», ha detto sorridendo. Mertens è rientrato in città lo scorso fine settimana dopo la fine della stagione in Turchia, dove ha conquistato il double con Galatasaray. Ad attenderlo, però, c’era soprattutto l’affetto di una Napoli che non l’ha mai dimenticato e che oggi lo celebra in via ufficiale. L’ultimo omaggio di una storia d’amore vera, che va oltre i titoli e le statistiche.

Intanto, l’ex attaccante azzurro ha fatto registrare oltre 3 milioni di visualizzazioni in un solo giorno per uno spot girato con Kat e Ciro per una nota azienda turca di abbigliamento per bambini: una campagna tenera, virale e di grande impatto emotivo, che unisce due mondi – Istanbul e Napoli – diventati per lui casa e destino.