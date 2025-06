CdS – In Belgio tifano Napoli, stasera De Bruyne in campo contro la Macedonia del Nord

Il Napoli attende la fine delle due partite che giocherà il Belgio per la qualificazione ai prossimi Mondiali, per poi chiudere l’affare Kevin De Bruyne, come sottolinea il Corriere dello Sport. “In Belgio tifano Napoli. E non soltanto per ciò che ha rappresentato Mertens nei suoi nove anni sotto al Vesuvio, né per quanto fatto da Lukaku in questa prima stagione azzurra. Stavolta c’entra anche il futuro, un filo che unisce Bruxelles e Fuorigrotta passando per Skopje. Perché nella capitale della Macedonia del Nord, questa sera, si gioca un pezzo di Mondiale. E in campo ci sarà il faro dei Diavoli Rossi, Kevin De Bruyne, quello che presto potrebbe diventare il nuovo maestro del centrocampo del Napoli. Il primo, grande colpo della seconda estate firmata Antonio Conte.

