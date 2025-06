Caso Maradona, Oneto difende Luque

Francisco Oneto , avvocato dello staff del presidente della Repubblica argentina Javier Milei , ha assunto la difesa del neurochirurgo Leopoldo Luque , uno dei sette indagati nel processo per la morte di Diego Armando Maradona con l’accusa di omicidio con dolo eventuale. Oneto, in un’intervista a A24, ha duramente attaccato la famiglia del Pibe, in particolare le figlie Dalma e Gianinna: «Lotteremo perché Luque è innocente. Non c’entra assolutamente nulla. Non era il medico di base, né era responsabile del ricovero. Ci sono chat in cui Dalma dice: “Dobbiamo trovare un medico di base che sia medico di base”. E Giannina risponde: “Mi occuperò io di trovarlo”. Ma come si può ritenere Luque responsabile di dolo intenzionale e responsabile della morte di Maradona? Luque non era il medico di base di Maradona e Luque non ha né coordinato né diretto le dimissioni. È stata Giannina a fare tutto, eppure il tribunale ha messo Luque sul banco degli imputati.