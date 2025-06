Bellinazzo: “Il Napoli sta alzando l’asticella, ecco il prossimo step per aprire un ciclo”

Marco Bellinazzo, giornalista de ‘Il Sole 24 Ore’, ha parlato così ai microfoni ufficiali di ‘Radio Napoli Centrale:

“Il Napoli sta alzando l’asticella. Questo perché il Napoli è riuscito a fare fronte alle perdite del Covid grazie a quanto aveva messo in riserva. Poi tra scudetti e plusvalenze è riuscito ad incassare tantissimi milioni di euro. Tutto questo, di fatto, ha permesso gli ingenti investimenti fatti in quest’ultimo periodo. Il Napoli, ovviamente, non ha i ricavi strutturali di 400 milioni di euro delle big europee, mentre ora si attesta sui 250 milioni.

Per aprire un ciclo, dunque, bisogna lavorare su quegli investimenti da fare per far durare nel tempo questi ricavi. Questo nuovo De Laurentiis deriva dalla stagione deludentissima del post scudetto Spalletti. Per il Napoli è fondamentale partecipare alla Champions League, non può parteciparvi per due anni consecutivi. Mi sembra che ci siano delle possibilità un po’ più concrete di vedere investimenti sulle strutture, le quali sono fondamentali per crescere ancora. Il centro sportivo è un investimento, non ti dà nell’immediato delle risorse ma ti consente di consolidare il proprio patrimonio.

Porta sì dei costi annuali, ma ti permette di formare o immettere in squadra (e, dunque, abbassare i costi) giovani che poi ti garantisco degli introiti sicuri. Il Napoli farebbe da HUB per tutti i talenti che ci sono nel centro sud. Il centro sportivo è un investimento imprescindibile. Il tema stadio è ancora più importante, ma Napoli è ancora più particolare rispetto alle altre città. Il Governo, esattamente settimana prossima, dovrebbe dare il via al procedimento per la nuova procedura commissariale. Anche Napoli dovrebbe essere coinvolta e, dunque, ci dovrebbero essere delle ristrutturazioni al Maradona.

Ma da questo aspetto passa molto del futuro del Napoli. Ci sono ancora dei margini per far crescere ancora dei ricavi, c’è ancora la possibilità di qualche altro intervento. Si sanno i progetti per ristrutturare il Maradona, anche per agganciare il treno dell’Europeo.L’allungamento dei contratti dei giocatori ad 8 anni darebbe più stabilità nei rapporti ed eviterebbe, ovviamente, l’ingresso di agenti che minacciato un possibile addio del loro assistito a parametro zero. Un’altro aspetto positivo sarebbe quello di ammortizzare il costo del cartellino per otto anni”.