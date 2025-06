Tpl, Zaccheo (Art): “Necessario preparare mobilità post-Pnrr”

(Adnkronos) – "Il futuro ci proietta immediatamente in una visione della mobilità quotidiana di milioni di persone che stanno vivendo già oggi una profonda e radicale trasformazione del modo di muoversi e di spostarsi. Una rivoluzione che gli investimenti previsti nel piano nazionale di ripresa e residenza per il settore delle infrastrutture di trasporto hanno sicuramente contribuito ad accelerare"’. Lo sottolinea Nicola Zaccheo, presidente dell’Autorità di regolamento dei trasporti (Art), in occasione del convegno di Asstra 'Pronti al Futuro, costruiamo la mobilità del futuro'. "Dobbiamo pensare a quali saranno le azioni necessarie nella fase immediatamente successiva all'esaurirsi dalla spinta propulsiva impressa dal Pnrr al sistema dei trasporti – aggiunge Zaccheo – Il futuro del trasporto pubblico locale sarà indubbiamente caratterizzato da una sempre maggiore attenzione alla sostenibilità ambientale, all'innovazione tecnologica e alla integrazione tra i diversi mezzi e le diverse modalità di trasporto. Attraverso il Pnrr sono stati finanziati i progetti per il rinnovo del parco autobus con veicoli a basse emissioni, la realizzazione di infrastrutture per il trasporto rapido di massa e la creazione di piattaforme digitali per la gestione della mobilità in linea con gli assi strategici della transizione ecologica". "Sul fronte della transizione digitale sono invece già realtà le piattaforme per la gestione della domanda e dell'offerta di trasporto in tempo reale applicazioni per la pianificazione dei viaggi e le informazioni per la mobilità con l'obiettivo di rendere Tpl più user friendly e attrattivo, favorendo l'intermodalità con altri servizi di mobilità – spiega Zaccheo – Uno degli aspetti che a mio parere andrà maggiormente supportato anche in futuro e certamente quello della multimedialità per arrivare a strutturare non solo nelle aree urbane anche nelle province cui sistema di trasporto pubblico integrato è quello che permetterà agli utenti di spostarsi in modo più efficiente con diverse modalità, disincentivando l'utilizzo dell'auto privata" —[email protected] (Web Info)

