Rai, via libera Cda a nomine: Rao al Gr e Radio1, Alibrandi a Radio2

(Adnkronos) – Via libera del Cda Rai, come da previsioni della vigilia, alla nomina di Nicola Rao alla direzione di Gr e Radio 1, dove sostituirà Francesco Pionati, che dal 15 luglio cesserà il suo servizio in azienda e a cui è andato il ringraziamento del Consiglio per l’egregio lavoro svolto in tanti anni di Rai. Lo comunica la Rai in una nota. Inoltre, Giovanni Alibrandi, già Vice Direttore della Direzione Approfondimento, è stato indicato alla Direzione di Radio Due, dove sostituirà Simona Sala. Alla Sala è andato il ringraziamento per i risultati conseguiti e l’Ad si è impegnato ad individuare una soluzione coerente con il suo profilo professionale. L’Amministratore Delegato ha poi comunicato di aver indicato Direttore della Direzione Comunicazione, al posto di Nicola Rao, Fabrizio Casinelli e come responsabile dell’Ufficio Stampa Incoronata Boccia. Infine il Consiglio di Amministrazione nell’ottica di un nuovo progetto di ripensamento di una scuola di giornalismo all’avanguardia, capace di formare professionisti pronti ad affrontare le sfide di un mondo mediatico in continua evoluzione, ha provveduto alla nomina di Flavio Mucciante Presidente del Centro Studi Superiori per la formazione e l’aggiornamento in giornalismo radiotelevisivo, in sostituzione di Antonio Bagnardi che dal 22 giugno cesserà il servizio e a cui è stato rivolto il ringraziamento per il lavoro svolto. —[email protected] (Web Info)

