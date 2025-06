Politano, il valore del tempo: da Spalletti a Conte, sempre protagonista.

Nel calcio, come nella vita, esistono giri strani. Strade che sembrano chiudersi per sempre e invece, a distanza di anni, si riaprono all’improvviso. A Napoli, Matteo Politano sta vivendo una di quelle storie che sembrano scritte dal destino con l’inchiostro delle seconde possibilità. E lo fa con la stessa persona che, in passato, sembrava aver messo il punto definitivo al suo cammino: Antonio Conte.

Factory della Comunicazione

Politano e Conte si erano già incrociati a Milano, sponda Inter. Fu un’esperienza complicata, per entrambi. L’allenatore aveva altre idee, altri uomini per quel ruolo. Politano, che veniva da una buona stagione nerazzurra, si ritrovò improvvisamente ai margini, quasi dimenticato. Il passaggio a Napoli fu per lui un modo per ricominciare, per tornare a sentire il campo sotto i piedi, la fiducia nelle gambe, il rispetto nel cuore.

Da allora, l’esterno romano ha saputo conquistare il pubblico partenopeo con la sua generosità, il mancino preciso, il lavoro oscuro. Non è mai stato solo estro e fantasia: Politano ha corso, lottato, difeso, segnato. Ha imparato ad amare Napoli e Napoli ha imparato ad amare lui.

Il suo valore lo ha dimostrato nel modo più concreto possibile: vincendo. Nel 2023, sotto la guida di Luciano Spalletti, è stato uno dei protagonisti del terzo scudetto azzurro, con prestazioni maiuscole, assist determinanti e gol pesanti. Ma non si è fermato lì. Due anni dopo, nel 2025, ha bissato il tricolore con un altro allenatore, un altro modo di giocare, un’altra mentalità: proprio con Antonio Conte.

Quel Conte che a Milano non aveva creduto in lui, oggi se lo tiene stretto. Perché ha scoperto – o forse finalmente riconosciuto – quanto possa essere prezioso un calciatore come Politano: intelligente, disciplinato, decisivo. Un uomo spogliatoio che non alza mai la voce, ma si fa sentire con i fatti.

Le prime settimane della nuova era azzurra hanno certificato ciò che a Napoli già sapevano: Politano è uno di quelli che ti portano lontano. Silenzioso, affidabile, determinato. Sembra quasi che tra lui e Conte ci sia un patto silenzioso, fatto di riscatto reciproco. Due professionisti che si sono ritrovati nel momento giusto, nel posto giusto.

Matteo Politano, oggi, è uno dei volti più belli di questo Napoli vincente. Due scudetti in tre anni, due allenatori diversi, stessa fame. Napoli è diventata casa sua. E il suo nome, oggi, è inciso a lettere azzurre nella storia del club.