Parte oggi IL 57° Giro della CAMPANIA UNDER 23 “COPPA ZINZI” (5-6-7 GIUGNO) Seguirà IL CASERTA RACE TOUR IL 7-8 GIUGNO

IL GRANDE CICLISMO TORNA IN CAMPANIA: PARTE DOMANI IL 57° GIRO DELLA CAMPANIA UNDER 23 “COPPA ZINZI” (5-6-7 GIUGNO) SEGUIRA’ POI IL CASERTA RACE TOUR IL 7-8 GIUGNO

PRESENTATE LE 23 SQUADRE E IL PROGRAMMA DELL’EVENTO CHE CELEBRA SPORT, TERRITORIO E PASSIONE

Caserta, 4 giugno 2025 – Emozione, determinazione e spirito di squadra hanno contraddistinto la presentazione ufficiale del 57° Giro della Campania Under 23 “Coppa Zinzi” e della seconda edizione del Caserta Race Tour, che si svolgeranno rispettivamente dal 5 al 7 giugno e dal 7 all’8 giugno. L’evento si è tenuto presso il Plaza Caserta Hotel alla presenza di autorità istituzionali, leggende del ciclismo e rappresentanti del mondo sportivo.

Un festival del ciclismo pensato per i giovani e per la promozione del territorio, frutto dell’iniziativa dell’ASD Green Team Gazzola guidata da Silvia Gazzola e dalla vicepresidente Stefania Libietti.

Tre tappe spettacolari attraverseranno alcune delle bellezze più iconiche della Campania:

5 giugno : Prologo Individuale Baia Domizia – Cellole (4,5 km) – ore 11:00 ritrovo, Partenza ore 13:00 del primo concorrente. Fine approssimativa della crono per tutti ore 15:15.

: Prologo Individuale Baia Domizia – Cellole (4,5 km) – ore 11:00 ritrovo, Partenza ore 13:00 del primo concorrente. Fine approssimativa della crono per tutti ore 15:15. 6 giugno : Avellino – Maiori (120 km) – giornata impegnativa, tra panorami mozzafiato e prove tecniche (partenza ore 13)

: Avellino – Maiori (120 km) – giornata impegnativa, tra panorami mozzafiato e prove tecniche (partenza ore 13) 7 giugno: Caserta – Curti km 0 – Marcianise, con arrivo e premiazione presso lo storico Velodromo Vincenzo Capone, che torna così ad essere un punto di riferimento per il ciclismo campano (partenza ore 9)

LE DICHIARAZIONI

On. Gianpiero Zinzi

«Ringrazio tutti voi, e in particolare Silvia Gazzola e Stefania Libietti, per aver dato vita a qualcosa che sembrava quasi impossibile. Sono felice di sostenere l’iniziativa di due imprenditrici straordinarie, capaci di valorizzare il nostro territorio. Ringrazio tutte le squadre partecipanti: grazie a loro il territorio rifiorisce. La presenza del sindaco di Curti, Antonio Raiano, e l’arrivo del sindaco di Marcianise rappresentano un simbolo di ripartenza. Anche il velodromo, dove si concluderà il Giro, tornerà a essere un punto di riferimento per il ciclismo in Campania. Grazie a tutti perché, grazie a questo Giro Under 23, la Campania riprende forma. I prossimi anni saranno all’insegna di grande festa e risultati importanti per il ciclismo campano. In bocca al lupo a tutti!»

Antonio Raiano, Sindaco di Curti

«Zinzi ha detto tutto. Quando ho ricevuto la telefonata che mi anticipava l’incontro con Silvia e Stefania, non ho esitato neanche un secondo. Oltre al fatto di essere stato un ex atleta, sono convinto che lo sport sia vita. Gli obiettivi di Silvia e Stefania – la promozione dei nostri territori – sono fondamentali. Spesso ci riempiamo la bocca con belle parole, ma poi, davanti a eventi come questo, non sempre agiamo di conseguenza. Durante una riunione ho visto titubanze da parte di alcuni colleghi: io non ero d’accordo. Un evento simile merita tutto il supporto possibile da parte della politica e delle amministrazioni. È un onore che la terza tappa possa partire proprio dal mio paese».

Silvia Gazzola

«Tutto è nato davanti a un caffè con l’onorevole Zinzi. Mentre parlavamo, ho detto che mi sarebbe piaciuto riportare in vita la Coppa Zinzi. Poi ho incontrato Stefania – che definisco un’artista del ciclismo, un vero vulcano di energia – e mi ha raccontato che era da oltre vent’anni che non si svolgevano né il Giro della Campania né la Coppa Zinzi. Così ci siamo dette: perché non unirli? Ed è partita quest’avventura. Voglio ringraziare anche una parte del nostro team che, pur non essendo visibile, lavora instancabilmente. Stiamo puntando tutto sulla qualità. Attraverso il ciclismo e i giovani, voglio contribuire a promuovere questo territorio che, da vent’anni, sento mio. Insieme a persone capaci e serie, si possono davvero raggiungere grandi obiettivi».

Stefania Libietti

«La Campania è una regione splendida e mi sono trovata davvero molto bene qui. Realizzare un evento come il Giro della Campania Under 23 e la Coppa Zinzi è qualcosa di eccezionale, perché credo profondamente nei giovani. Sono felice di poterli vedere e ospitare. Spero che possiate trovare questa corsa piacevole e avvincente. Le tre tappe sono molto diverse tra loro, e ci tengo a dire che il Giro della Campania non è nostro, ma vostro. Sono felicissima di essere riuscita, insieme a Silvia e al nostro team, a portarvelo. Per me è una grande gioia avere accanto una persona così importante come Dimitri Konyshev, ultimo vincitore Giro della Campania nel 2002 e direttore sportivo di una delle squadre presenti.»

Dimitri Konyshev

«Ho avuto la fortuna di vincere questa corsa proprio davanti alla Reggia di Caserta. Mi auguro che il Giro possa crescere sempre di più e diventare qualcosa di ancora più importante. Spero di vedere negli anni tanti altri ragazzi partecipare.»

Umberto Perna, presidente del CR Campania

«Mi auguro che possiate divertirvi: vi attendono percorsi bellissimi. Quello di domani sarà più introduttivo, ma dopodomani, in Costiera Amalfitana, vi divertirete davvero. Per me è un sogno che si realizza: sono diventato presidente di uno sport che ho sempre amato, e tutto questo me lo hanno regalato Stefania e Silvia. Mi auguro che questo Giro non sia un evento isolato».

Mara Mosole, campionessa

«A me il velodromo piace tantissimo. Girarci è già una gioia. E poi finalmente un po’ di sole! Dopo un Giro d’Italia con tanto freddo, correre con questo clima è davvero bello».

LE 23 SQUADRE

COSTRUZIONI E AMBIENTE VENTURINI A.R. MONEX PRO CYCLING TEAM ARAN CUCINE VEJUS AREA ZERO CAFFÈ MOKAMBO FUTURA TEAM CALZ.M. GRANARO AT SOLME-OLMO TEAM HOPPLA’ POL. TRIPETETOLO SEANESE OVERALL TRE COLLI CYCLING TEAM CAMPANA IMBALLAGGI GEO&TEX TRENTINO TEAM BIKE SICILIA MULTICAR AMARU’ PRO.GI. T. CYCLING TEAM A.S.D U.C. PISTOIESE TEAM ASD G.C. SISSIO TEAM MG.K VIS COSTRUZIONI E AMBIENTE A.S.D. S.C. PADOVANI GRAGNANO SPORTING CLUB MBHBANK BALLAN CSB COLPACK TEAM TECHNIPES #INEMILIAROMAGNA BIESSE-CARRERA-PREMAC BELTRAMI TSA TRE COLLI SAM VITALCARE DYNATEK

L’evento gode dei patrocini di Regione Campania, Provincia di Caserta, Città di Caserta, Città di Marcianise, Città di Curti, Comune di Cellole, Città di Avellino, Città di Maiori, Federazione Ciclistica Italiana (FCI) e CONI

INFORMAZIONI / ACCREDITI STAMPA

I giornalisti e operatori media possono accreditarsi tramite il link www.segreteriagare.it/accrediti e ritirare l’accredito presso le varie tappe. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.eventiregionecampania.org e sui canali social dell’evento.

www.eventiregionecampania.org;

Instagram: https://www.instagram.com/girodicampania?igsh=cG5xdTM2OHF6MGt6

Facebook: https://www.facebook.com/share/19T1XwJc5n/?mibextid=wwXIfr

I PATROCINI

Regione Campania, Provincia di Caserta, Città di Caserta, Città di Marcianise, Città di Curti, Comune di Cellole, Città di Avellino, Città di Maiori, Federazione Ciclistica Italiana (FCI) e CONI.

—————————————–

