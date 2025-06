Ndoye in azzurro? Conte già lo voleva a gennaio per colmare il vuoto di Kvara

Il Napoli del futuro si sta già costruendo, e sul mercato sono si seguono calciatori importanti, come Dan Ndoye, esterno del Bologna, che Antonio Conte avrebbe voluto già a gennaio, come sottolinea il Corriere dello Sport.

Factory della Comunicazione

“Ndoye, 24 anni, è uno dei prototipi che piacciono a Conte perché ha talento, gol e assist, agisce a sinistra e a destra e ha doppia fase: completo, giovane e in crescita. Con Italiano non si scherza esattamente come non si scherza con lui e così Ndoye ha imparato a giocare sull’uomo e a sacrificarsi, e dall’esperienza quotidiana con il suo ultimo allenatore ne è uscito tatticamente molto migliore. Con una Coppa Italia vinta da protagonista. La figura del protagonista, per la verità, la rimediò anche contro il Napoli al Dall’Ara, in quell’1-1 che a conti fatti valse un punto fondamentale per lo scudetto: a pareggiare la rete di Anguissa fu proprio lui, Dan Ndoye, di tacco. Una magia a coronare una serata da migliore in campo. Una delle tante dell’ultima stagione riassunta nei numeri che dicono: 8 gol e 4 assist in 30 partite di campionato; un gol e due assist in tre esibizione di coppa. E ha fatto anche la Champions, certo, guadagnando esperienza. Del Bologna piace anche Sam Beukema, difensore olandese di 26 anni che anche il ct Ronald Koeman ha promosso pubblicamente in attesa della convocazione”. Fonte: CdS