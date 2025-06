Napoli, rientro dei prestiti: Osimhen è il primo della lista

Arrivi e partenze, ma non si tratta nè di stazione ferroviaria nè di aeroporto. E’ la rosa di una squadra di calcio quando inizia il calciomercato. In più, in molti club, occorre gestire la questione prestiti. Il Napoli deve farlo e il ds Manna deve “sistemare” gli atleti che ritornano alla base. Primo della lista, Victor Osimhen. Scrive il CdS: “Victor Osimhen guida l’elenco dei giocatori di rientro al Napoli solo virtualmente. Erano altrove in prestito e ripartiranno da un’altra parte, chissà dove, a seconda delle traiettorie del mercato. Osi si è confermato centravanti famelico anche in Turchia. Con Mertens al Galatasaray ha vinto la Super Lig segnando 26 gol (37 in stagione) e ha una clausola da 75 milioni. L’Al-Hilal di Inzaghi lo tenta, il Gala spera di convincerlo a restare. Il suo agente tratta le cifre del futuro stipendio. La richiesta è elevata: 40 milioni a stagione per andare in Arabia. Per questo i club di Premier al momento sono lontani. De Laurentiis aspetta: la clausola è lì, nessuno sconto. Di sicuro, Osi non resterà al Napoli. Destino simile per tutti gli altri”

