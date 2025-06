MotoGp, si corre in Spagna: il programma del Gp di Aragon e dove vederlo

(Adnkronos) – La MotoGp torna in pista per il Gran Premio di Aragon. Da domani, venerdì 6 giugno, a domenica 8 giugno, si corre in Spagna per l'ottavo appuntamento del Motomondiale. Si riparte dal successo a Silverstone di Marco Bezzecchi. Il leader della classifica piloti è sempre Marc Marquez (Ducati), in testa con 196 punti, davanti al fratello Alex (Ducati Gresini, 172 punti) e Francesco Bagnaia (Ducati, 124 punti). Ecco orari, programma e dove vedere il Gran Premio di Aragon. Inizia domani il weekend della MotoGp ad Aragon. Prima sessione in programma alle 10.40, alle 14.55 tocca alle pre-qualifiche. Sabato 7 giugno le qualifiche dalle 10.45, mentre alle 14.55 si assegneranno i primi punti del weekend con la sprint race. Domenica la gara inizierà alle 14. Ecco il programma del Gp di Aragon:

Venerdì 6 giugno

Ore 10.40: MotoGP – prove libere 1 Ore 14.55: MotoGP – Pre-qualifiche

Sabato 7 giugno

Ore 10.05: MotoGP – prove libere 2 Ore 10.45: MotoGP – qualifiche Ore 14.55: MotoGP – Sprint

Domenica 8 giugno

Ore 9.35: MotoGP – Warm Up Ore 14: MotoGP – gara Il Gp di Aragon, così come tutto il Mondiale di MotoGp, sarà trasmesso in diretta televisiva sui canali Sky Sport. Il Gp sarà visibile in diretta integrale su Sky Sport e sul canale Sky Sport MotoGp (208), ma pure in streaming su Now e Sky Go. Su Tv8 verranno trasmesse in diretta e in chiaro le prove libere, le qualifiche e la sprint di sabato. Domenica sarà visibile, in differita, anche la gara (alle 17.05) —[email protected] (Web Info)

