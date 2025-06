Luise: “De Laurentiis non lascerà il Napoli ora, ma i suoi eredi non sono all’altezza. Il nuovo centro sportivo? Tutto in salita”

“De Laurentiis credo abbia capito che i figli non sono all’altezza per proseguire la strada che lui sta percorrendo col calcio Napoli. Il presidente ha sempre avuto offerte per il calcio Napoli, all’età di 76 anni, però credo che un altro paio di anni possa farli ad alti livelli, ma poi toccherà passare il club ad altri. Edoardo non gestisce direttamente il Napoli, Luigi col Bari vediamo tutti ciò che sta facendo, ma credo che dal centro sportivo capiremo molte cose. A settembre non riuscirà a mettere la prima pietra perchè non ci sono i tempi, ma il presidente è stato molto bravo a trattenere Conte. De Laurentiis dice sempre che non venderebbe mai il Napoli, ma credo sia una provocazione quando parla di prezzi perchè 2,5 miliardi sono tanti! Vedremo cosa farà nel mercato estivo, ma di certo acquisterà, altrimenti Conte, e lo ha messo per iscritto, se ne andrà. Il Napoli oggi è una macchina da soldi e De Laurentiis ha capito che anche vincendo l’indotto aumenta. De Laurentiis è bravo e fortunato.

Per mettere la prima pietra sul centro sportivo a settembre, vuol dire che il presidente il centro lo ha già comprato da almeno un anno. Lui da Castelvolturno non vuole andare via, infatti ha proposto alla famiglia Coppola l’acquisto del terreno, però ha ricevuto un no. Per fare 6 campi, palestre, piscine, il settore giovanile, il campo per il calcio femminile ci vuole tempo, almeno 2 anni. Un posto migliore di Castelvolturno è difficile da trovare, non credo che lo troverà. Il calcio Napoli pagherà una penale, ma a dicembre non andrà via da Castel Volturno. Per fare ciò che vorrebbe De Laurentiis, ci vuole un terreno di destinazione urbanistica, non certo quello di un privato che poi necessita di autorizzazioni, il terreno migliore finora visto è quello de La Piana”.