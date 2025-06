Lindstrom e Cajuste, sicuri rientri, Natan in dubbio

Lindstrom, Cajuste, Natan…Questione rientri prestiti da affrontare ed anche abbastanza velocemente, in modo da non presentarsi in quel di Dimaro con tantissimi elementi in fase di addio. Scrive il CdS: “Futuro sospeso per i tre giocatori arrivati due anni fa, dopo la vittoria del primo scudetto, e ceduti in prestito con diritto di riscatto con l’arrivo di Conte. Non è stata fortunata l’avventura in Inghilterra di Jesper Lindstrom, come lo scorso anno in Italia lontano parente del giocatore che brillava in Germania. Appena 25 presenze e neppure un gol in prestito all’Everton che poteva riscattarlo per 22,5 milioni ma non l’ha fatto. Non è andata meglio a Jens Cajuste, anche lui in Premier: 30 presenze e un gol con l’Ipswich Town che ha concluso la stagione con la retrocessione. Il 25enne centrocampista è stato tra i pochi a salvarsi. Poco male. Poteva essere riscattato per 12 milioni. Tornerà alla base per ripartire. Destino incerto anche per Natan (24), pilastro del Betis – 52 presenze complessive in stagione – arrivato in finale di Conference e poi sconfitto 4-1 dal Chelsea. Il club spagnolo può riscattarlo per 9 milioni.“