La via Emilia è quella buona, è la strada del mercato italiano del Napoli. Doppio colpo

Vi a Emilia, tra Parma e Bologna, vecchie storie che tornano attuali e altre che invece sono pronte a svilupparsi. Con la dovuta calma e la classica accortezza che è propria delle prime battute, delle fasi iniziali di una campagna acquisti che dirà tanto di tutto ma a tempo debito. Proprio come ha specificato De Laurentiis. In altre parole: eccezion fatta per q uegli obiettivi già trasformati in trattative, o addirittura in calciatori pronti ad essere annunciati come Kevin De Bruyne, il ds Manna proverà a scremare nomi e a limare prezzi che in questa fase sembrano ancora molto elevati. Valutazioni di partenza, si chiamano così: 25 milioni è quella per Ange-Yoan Bonny, professione centravanti, mentre si aggira intorno ai 40 milioni quella per Dan Ndoye, l’esterno offensivo del Bologna che Conte aveva indicato subito dopo la cessione di Kvara come rinforzo di gennaio e che ora ha scalato le posizioni della lista estiva. Lui è probabilmente il pezzo pregiato cedibile del suo club; o meglio, da quelle parti sanno perfettamente quanto sia difficile ora trattenere il giocatore svizzero e l’etichetta d’incedibile riconosciuta in inverno è già caduta. Fonte: Cds

