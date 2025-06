Il rilancio di Ngonge può passare dal Toro, carta conosciuta di Barone

Adesso il classe 2000 scalpita per ritrovare spazio e tornare presto protagonista.

Factory della Comunicazione

Ciò può accadere, ma lontano da Castelvolturno. Missione possibile, soltanto cambiando maglia nelle prossime settimane. Tanto che il ds dei campioni d’Italia, Giovanni Manna, è già al lavoro per provare a individuare la soluzione giusta. Con tutta probabilità in prestito con diritto di riscatto. Difficile, infatti, recuperare i 19 milioni spesi nel gennaio 2024. Una vecchia conoscenza veronese potrebbe diventare uno dei primi regali di Urbano Cairo a Marco Baroni. Il tecnico fiorentino nelle ultime stagioni, infatti, ha ottenuto i migliori risultati utilizzando il 4-2-3-1 come sistema tattico di riferimento. Motivo per cui il club granata in questa estate di mercato dovrà intervenire soprattutto sul reparto degli esterni offensivi. Ruolo in cui il Toro appare, almeno per il momento, un po’ carente e con pochi specialisti in organico, visto che il macedone Elmas non è stato riscattato ed è tornato al Lipsia. Una delle prima idee della dirigenza torinista porta a un vecchio pallino sia di Baroni sia della stessa società. Parliamo di quel Cyril Ngonge, che il dt granata Davide Vagnati aveva già valutato e approcciato nell’ultima sessione invernale di trattative. Un sondaggio che non era poi sfociato in nulla di concreto, a causa dell’accelerata poi arrivata per. Ha giocato a Verona con Baroni due stagioni fa Il rilancio di Ngonge può passare dal Toro Il trequartista belga ha conquistatolo scudetto a Napoli, ma ha giocato poco. E adesso vuole più spazio. Fonte: TuttoSport