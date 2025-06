Areniello: “Gyokeres sogno del Napoli, ma c’è concorrenza. Arriverà un vice-Meret, sul futuro di Rrahmani…”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Armando Areniello, giornalista esperto di calciomercato. Di seguito, un estratto dell’intervista:

Passiamo al mercato del Napoli: quali sono gli ultimi aggiornamenti in attacco?

“L’ho sempre detto: per Jonathan David non era e non è fatta, siccome anche altre squadre, come Inter e Juventus, si stanno muovendo su di lui. Il Napoli sta valutando vari profili. Il sogno resta sempre Victor Gyökeres. È un affare molto complicato, perché richiede un investimento importante e c’è molta concorrenza. Però, se il Napoli dovesse cedere Osimhen a breve, avrebbe la forza economica per andare su Gyökeres, sul quale ci sono anche lo United – che potrebbe non convincere il giocatore per l’assenza dalle coppe – ed Arsenal. L’Arsenal ha bisogno di un centravanti di livello, quindi ci sta tutto. Si era parlato anche di Dusan Vlahovic, che è un altro bel nome. Però lì il problema è l’ingaggio: alla Juventus prende circa 12 milioni netti l’anno.”

Restando sempre sul mercato del Napoli: il rinnovo di Alex Meret è ormai imminente. Questo esclude l’arrivo di un altro portiere?

“Sì, ormai il rinnovo di Meret è praticamente fatto. Finalmente, aggiungerei, perché ne parliamo da mesi. La firma sembra imminente. Per quanto riguarda il secondo portiere, sì, arriverà un’alternativa di secondo piano. Non penso che il Napoli farà un investimento pesante in quel ruolo. Si era parlato anche di Vanja Milinković-Savić del Torino, ma credo che il Napoli concentrerà le risorse su altri reparti.”

Ieri sono circolate voci di interessi per Rrahmani da Arabia Saudita e dalla Premier League. Le risulta? E in caso, ci sono nomi per sostituirlo?

“Sì, risulta anche a me, anche se il Napoli non vorrebbe privarsene, perché deve già fare tanti movimenti in difesa. Uno dei nomi in cima alla lista è Beukema del Bologna: è l’obiettivo numero uno. Giovanni Leoni, invece, è un po’ più indietro, perché l’Inter si è mossa prima su di lui. Il suo procuratore è stato visto vicino alla sede dell’Inter, sappiamo che è anche l’agente di De Zerbi, e questo ci ricollega a quanto dicevamo prima: occhio sempre a De Zerbi. L’agente è stato visto nei pressi della sede nerazzurra nei giorni scorsi. Non sappiamo se si sia parlato di Leoni o proprio di De Zerbi”.