Inter, da Fabregas a Vieira: chi può diventare il nuovo allenatore

(Adnkronos) – Dopo il saluto a Simone Inzaghi, l'Inter stringe per il nuovo allenatore. Il club nerazzurro ha fretta di definire il futuro della panchina e per la dirigenza sarà una decisione da prendere con tempi rapidi, anche perché il Mondiale per Club negli Stati Uniti è alle porte. Ecco tutti i nomi sondati fin qui. Il primo nome sulla lista in Viale della Liberazione è quello di Cesc Fabregas. Un allenatore giovane e con un'idea di gioco chiara, che piace alla società nerazzurra soprattutto dopo una stagione d'esordio in Serie A molto positiva con il Como. I contatti tra le parti si sono intensificati nelle ultime ore e l'Inter aspetta una risposta. Poco fa è arrivato però un primo ostacolo alla trattativa, visto che il presidente dei lombardi Mirwan Suwarso ha parlato così in un evento a Londra: "Il nostro percorso è lungo, sarà per più stagioni e ruota attorno a Cesc Fabregas, che non lascerà il club". Quali sono gli altri nomi sullo sfondo? In prima linea c'è Patrick Vieira, ex Inter, anche lui reduce da una stagione positiva alla guida del Genoa. Sembrerebbe essere invece più lontano Roberto De Zerbi, fresco di rinnovo con il Marsiglia dopo la qualificazione in Champions. Tra le altre opzioni l'Inter considera anche Cristian Chivu, un altro ex, che ha appena salvato il Parma, e Roberto Mancini, che ha già allenato i nerazzurri dal 2004 al 2008 e poi dal 2014 al 2016. Un altro nome in seconda fila è quello di Francesco Farioli, reduce dal secondo posto in Eredivisie con l'Ajax. Per l'Inter, in ogni caso, è una scelta da fare al più presto. —[email protected] (Web Info)

