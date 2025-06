ADL: “Campionato della Madonna, meriti a Conte. Oggi non si accorgono che il calcio è in crisi”

Il presidente Aurelio De Laurentiis è intervenuto in conferenza da Palazzo Petrucci per la presentazione dei due ritiri estivi.

Con lui presenti i rappresentanti delle istituzioni locali: il nuovo sindaco di Dimaro Folgarida Marco Panciera, il presidente dell’Apt di Val di Sole Luciano Rizzi, il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, il sindaco di Castel di Sangro Angelo Caruso, il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio.

In particolare, il patron azzurro, ha cominciato il suo intervento facendo un elogio a Mister Conte:

“La grande capacità di Antonio Conte è stata quella di far fronte a tutti gli incidenti che possono capitare durante una stagione e quest’anno sono stati numerosi. Lui è stato sempre all’altezza della situazione riuscendo a risolvere ogni problema che forse noi pensavamo fosse difficile da risolvere. Quindi merito a Conte se siamo arrivati fino in fondo e se abbiamo vinto uno scudetto che qualcuno diceva ‘mah, però, durante quest’anno i club sono deboli’…falso, falsissimo! Quest’anno è stato un campionato della Madonna”.

Il presidente ha poi continuato cosi sul mondo del calcio in generale:

“Le istituzioni calcistiche non si sono rese conto che il calcio è in crisi. Se la Gran Bretagna, che è il calcio più ricco del mondo, perde 750 milioni di sterline ogni anno, vuol dire che c’è qualcosa nel sistema calcio che non va.

Se Dazn abbandona per strada la Francia…Se abbiamo dei campionati dove si vince con 20 punti di vantaggio sulla seconda, vuol dire che c’è qualcosa che non funziona. Dico da troppo tempo che gli stati generali del calcio andrebbero aperti. Non per far piacere alle istituzioni, ma solo per chiarire che non stiamo lì a fare il teatrino per gli altri”.