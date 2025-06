Maurizio Mariani: “Per noi il VAR è uno strumento eccezionale. Quest’anno un campionato impegnativo”

Maurizio Mariani, arbitro, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Questo campionato è stato molto complicato ed avvincente e non solo per i tifosi, ma anche per noi arbitri. La salvezza, lo scudetto e la Champions si sono decise all’ultima giornata e questo ha richiesto più concentrazione da parte nostra che siamo dovuti stare sul pezzo fino alla fine. Sono soddisfatto del campionato che ho fatto io sia a livello nazionale che europeo, il bilancio per me è positivo anche se sono molto critico nei miei confronti. Devo sempre migliorare, mi pongo delle domande e mi metto in discussione. Il VAR? Per noi è uno strumento eccezionale, ci aiuta a prendere le giuste decisioni, ma siamo umani e possiamo anche sbagliare per interpretazione. Sappiamo le potenzialità di questo strumento che è al nostro servizio e dobbiamo cercare di utilizzarlo sempre più. Anni fa prendevamo decisioni in cui ci volevano due minuti, oggi siamo diventati più veloci. Possiamo aggiungere delle migliorie, il discorso protocollare viene imposto a livello IFAB. Se metteranno delle modifiche per migliorare le nostre performance siamo disposti a far qualcosa di più. Il tempo effettivo? Se ne discute da tempo e devo dire che potrebbe essere un’introduzione futura. Quest’anno abbiamo cercato di abbassare la linea di intervento dei falli perchè il nostro obiettivo era alzare il tempo effettivo”.

Factory della Comunicazione