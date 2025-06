Lobotka vuole restare al Napoli, ma c’è un “osservatore speciale” in agguato

Il centrocampista del Napoli, Stanislav Lobotka, ora impegnato con la sua nazionale, ha espresso il desiderio di restare in azzurro, nonostante i tanti club che lo seguono, ma ce n’è uno in particolare, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Il secondo titolo in due anni solari e tre campionati dopo quello del 2023, un altro fregio prestigioso da conservare in bacheca con la Coppa Italia del 2020. Magari anche l’ultimo trofeo con il Napoli, chissà: la possibilità che possa cambiare squadra esiste. Nel suo contratto è stata inserita una clausola rescissoria da poco più di 25 milioni di euro e l’Atletico Madrid lo ha già avvicinato. Anzi, Lobotka ha parlato con Diego Simeone a fine aprile, in occasione del viaggio napoletano del Cholo per assistere alla sfida contro il Torino (in veste di padre del Cholito, certo). «Io a Napoli sto bene e ho un contratto», fino al 2027. «Abbiamo appena vinto il campionato e Conte è rimasto: il mercato è lungo, ma se dovessi andar via sarebbe solo per un posto migliore». Restano le sensazioni di gloria e gioia post scudetto, per il momento, ancora molto fresche: «L’atmosfera è stata incredibile, così come le celebrazioni. Sto ancora cercando di metabolizzare quello che abbiamo realizzato. L’emozione che ho provato è indescrivibile»”.

