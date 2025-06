Lobotka in nazionale: “Fisicamente mi sento meglio, ma non corro da quando mi sono infortunato”

Il centrocampista del Napoli, Stanislav Lobotka, si trova ora in ritiro con la sua nazionale per prepararsi alla due sfide attese dalla Slovacchia, ma le sue condizioni non sono al meglio, come sottolinea lui stesso in un’intervista. Il Corriere dello Sport scrive: “La nazionale slovacca di Francesco Calzona è a Samorin, in Slovacchia, in ritiro e nel pieno della preparazione delle due amichevoli in agenda sabato allo stadio Pankritio di Creta contro i padroni di casa della Grecia e martedì prossimo a Debrecen, in Ungheria, contro Israele. Focus inevitabile sulle condizioni di Stanislav Lobotka, fuori causa nelle ultime partite del campionato di Serie A che il Napoli ha giocato contro il Parma e il Cagliari per un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra. «Fisicamente mi sento meglio e riesco a camminare, ma non corro da quando mi sono infortunato e non conosco le mie reali condizioni. Farò una risonanza nelle prossime ore per avere maggiori riscontri. Di certo la stagione è stata molto impegnativa e l’ultima parte anche difficile dal punto di vista mentale, non avendo potuto aiutare i miei compagni in campo. La cosa certa, però, è che la caviglia ha resistito durante i festeggiamenti!», ha detto Lobo ridendo e riferendosi ovviamente alla vittoria dello scudetto”.

