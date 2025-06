Lippi (agente Spinazzola): “Il contratto dura 2 anni. Ama Napoli!”

Nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma e in onda su Stile TV, è intervenuto Davide Lippi, agente di Leonardo Spinazzola. Di seguito le sue dichiarazioni.

“Il contratto di Spinazzola col Napoli è di 2 anni, senza opzione. Ce l’ho proprio adesso davanti: durata 2 anni! Sicuramente Napoli per Leo è una città importante e anche il giocatore è importante per il club. Non ci sono problemi, poi vedo e sento Manna quotidianamente per cui ragioneremo insieme. Leonardo a Roma aveva fatto bene nei suoi 5 anni infatti quando il club mi disse che per età e minuti giocati non lo confermavano ne sono rimasto molto sorpreso. Spinazzola è per me un campione e non mi priverei mai di un campione dal punto di vsta umano, tecnico e fisico. Però, alla Roma fecero questa scelta e ne ha giovato il Napoli! Conte e Manna sono stati i primi a chiamarmi quando ho comunicato loro che non avrebbe continuato con la Roma. Mi hanno invaso di telefonate e il corteggiamento è andato velocemente a buon fine. Cambiare allenatore e quindi mentalità, modulo e richieste tecniche non è semplice, a Napoli Spinazzola ha trovato il suo spazio e siamo contenti così.

Fare l’allenatore è molto difficile, è sfiancante, necessita di energie e quando vedevate Conte un pò stanco è perchè quest’anno è stato fatto uno forzo grandissimo, da parte sua e da parte di tutti. Evidentemente, dopo aver vinto lo scudetto si è guardato dentro ed ha trovato gli stimoli che servono per ricominciare col Napoli. E ricominciare da 0 perchè non è che avendo vinto lo scudetto si parte da +1″.