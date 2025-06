Frattesi al Napoli? Grande corsa, intensità, capacità di inserimento e segna gol pesanti. “Giocatore di Conte”

Factory della Comunicazione

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto l’avvocato Domenico La Marca. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Che importanza ha la permanenza di Conte per il Napoli?

“Dopo la conquista dello Scudetto, la permanenza di Antonio Conte rappresenta una notizia eccezionale per il Napoli. Il tecnico leccese ha riportato mentalità, motivazione e concretezza in un ambiente che aveva bisogno di ritrovarsi. Il fatto che abbia deciso di restare significa che crede in un progetto ancora più ambizioso. È la dimostrazione che il club vuole consolidarsi ai vertici, non solo in Italia, ma anche in Europa.”

Gyokeres è il profilo ideale per il Napoli di Conte?

“Tra i nomi più interessanti per rinforzare il Napoli figura sicuramente quello di Viktor Gyökeres. L’attaccante svedese è esploso con lo Sporting Lisbona, segnando con continuità e dimostrando qualità perfettamente in linea con le richieste di Conte: fisico, capacità di pressare alto, attacco della profondità e mentalità aggressiva. È un centravanti moderno e completo, che potrebbe adattarsi molto bene al gioco verticale e intenso che Conte ama proporre. Il prezzo è alto, ma la combinazione tra Scudetto, Champions League e un allenatore di assoluto livello come Conte potrebbe essere decisiva per attrarre un profilo di questo tipo. Sarebbe un segnale chiaro delle ambizioni del club.”

Come vedrebbe Frattesi al Napoli?

“Frattesi sarebbe un’ottima aggiunta per il centrocampo del Napoli. Ha tutto ciò che serve per fare bene con Conte: è un centrocampista completo, con grande corsa, intensità, capacità di inserimento e, soprattutto, sa segnare gol pesanti. È il classico profilo da “giocatore di Conte”, uno che lavora per la squadra ma sa anche rompere gli equilibri con le sue accelerazioni”.