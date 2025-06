⚽️CdS Campania⚽️ “”INCREDIBILE”” Jack ancora estasiato dallo Scudetto ❤️Il destino si chiama Napoli❤️

Factory della Comunicazione

IL RETROSCENA L’attaccante azzurro tornerà a Reggio Emilia, la città del destino

Raspadori: «Scudetto pazzesco, Spalletti felice, il ct contento pure per i tifosi e la città Portiamo quella gioia in Nazionale»

Il destino disegna strani incroci, che nel caso di Jack si colora d’azzurro. Un po’ più chiaro quello che gli ha regalato il secondo scudetto ad anni alterni della sua carriera a Napoli, un po’ più acceso quello della Nazionale dove si è messo a disposizione di Spalletti, diventandone uno dei punti fermi. Il destino intreccia trame che non t’aspetti e così Reggio Emilia diventa l’album dei ricordi, dall’esordio in serie A con il Sassuolo nel maggio del 2019 (a 19 anni) al suo primo gol in azzurro, contro la Lituania, con Mancini ct. Il destino si chiama Napoli, che si declina con scudetto, «traguardi che lasciano il segno e fanno la storia» sentenzia Raspadori.

STORIA. Un bis a distanza di una stagione, all’epoca c’era Luciano Spalletti, attuale ct della Nazionale che a lui non rinuncia con facilità, stavolta Antonio Conte, che sa cosa significa essere sulla panchina della Nazionale: «Spalletti ha dimostrato di essere felice per noi, quando era a Napoli ha creato un gruppo importante e stretto che poi si è dimostrato anche vincente. Lo abbiamo visto felice anche per la gente e la città, c’è stato, sa cosa significa il calcio a Napoli ma soprattutto vincere a Napoli. E’ stata la vittoria del gruppo, come lo fu due anni fa, ha portato la bellezza del gioire e soffrire insieme a tutta l’Italia e adesso quella gioia va portata qui in Nazionale».

CARICA. Vincere è come la ricchezza, magari non dà la felicità pura ma aiuta, Jack, parlando a Vivo azzurro TV, ci crede: «Già solo l’essere in Nazionale ti carica, ma arrivarci dopo aver raggiunto certi traguardi è differente. Fra l’altro, io sono di Bologna, ho “vinto” due volte: ho conquistato un scudetto pazzesco e ho gioito per i miei amici rossoblù. Aver fatto parte della Storia è una fortuna e una bravura, si successi si raggiungono con il lavoro quotidiano».



AZZURRO ITALIA. L’energia dello scudetto, ora Haaland, la Norvegia, la necessità di vincere anche in azzurro: «Respiriamo energie super positive, c’è voglia di iniziare insieme un cammino con entusiasmo. Reggio Emilia per me è una città fondamentale. Il mio esordio in A, il io primo gol in Nazionale, sarà un’emozione tornarci». Tutt’altra emozione la piccola Camilla, con lui in campo nella partita decisiva con il Cagliari: «Ha fatto un esordio vincendo lo scudetto, era in campo con me. Quello che ti trasmette lei, nient’altro». C’è da credergli. Fonte: CdS