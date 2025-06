Preparando la prossima stagione. Incontro tra ADL e Manna a Ischia

Dopo una stagione vincente, il Napoli non vuole fermarsi o farsi trovare impreparata all’inevitabile rafforzamento delle altre squadre per cercare di scucirle subito lo scudetto da petto. Per questo motivo il presidente De Laurentiis e il ds Manna sono stati a Ischia per un summit. Ne parla l’edizione odierna di Repubblica:

“Sono per questo ore caldissime su entrambi i fronti: entrate e uscite, con la cessione di Victor Osimhen che sarà preziosa per finanziare gli acquisti. In primis quello di Kevin De Bruyne, il fuoriclasse messo nel mirino da Aurelio De Laurentiis (a Ischia nel week end con il ds Giovanni Manna) per dare una dimensione più internazionale alla squadra, in vista della Champions. Il giovane difensore Luca Marianucciarriverà invece dall’Empoli per garantire un’alternativa in più al reparto arretrato.Federico Chiesa, Rafael Leao, Ange-Yoan Bonny e l’ucraino Heorhiy Sudakov gli altri obiettivi nel mirino”