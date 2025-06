A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Pasquale Salvione, coordinatore del Corriere dello Sport online. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Direttore, la debacle dell’Inter in Champions League cosa significherà? È possibile una separazione da Inzaghi?

“Potrebbe essere un’ipotesi molto concreta. Vediamo quali saranno gli sviluppi nelle prossime ore. Ogni ipotesi resta molto probabile, ma – come sempre accade – finché non c’è un confronto diretto e una decisione definitiva, tutto può succedere. È chiaro che c’è molta curiosità su quali saranno le scelte dell’Inter. Sono tanti i nomi che circolano, ma in quel caso per i nerazzurri si tratterebbe di aprire un nuovo ciclo. E con certi profili, come Fabregas o altri, si parlerebbe anche di una rivoluzione nel modo di fare calcio. Staremo a vedere, cercheremo di capire se Inzaghi andrà via e, nel caso, chi lo sostituirà.”

Alla luce anche del braccio di ferro vinto con la Juventus, possiamo dire che il Napoli stia cambiando il vento nel calcio italiano?

“Credo che questa sia una vera certificazione dell’impegno di Aurelio De Laurentiis, che ha dato l’ennesima dimostrazione di forza imprenditoriale. Ha fatto promesse importanti a Conte sul rafforzamento della squadra, e poterselo permettere è già un segnale: il club è ormai uno dei più solidi dal punto di vista economico non solo in Italia, ma anche in Europa e nel mondo. Questo è il vero merito di De Laurentiis, che ha potuto proporre a Conte un piano ambizioso di crescita. Parliamo di un allenatore che aveva offerte importanti e che alla fine ha preferito restare a Napoli, sposando un progetto appena iniziato, ma che già dalla prossima stagione potrebbe entrare davvero nel vivo. Sembra strano dirlo, visto che il Napoli ha vinto uno Scudetto, ma il progetto non è ancora completato. Con Conte si è parlato fin da subito di un progetto triennale, e io credo che già dal prossimo anno tutte le condizioni – dalla squadra all’organizzazione del club – potranno migliorare ulteriormente.”

Ci sono aggiornamenti sulla trattativa per De Bruyne?

“Credo si tratti solo di una questione di tempi. Il Napoli aveva provato a chiudere tutto già ieri, per far volare il giocatore a Roma e portarlo in giornata a sostenere le visite mediche. Ma la settimana è occupata dagli impegni con la Nazionale e non c’è stato modo. Probabilmente, nei prossimi giorni De Bruyne sarà a Roma per sostenere le visite. Non ci sono intoppi gravi, solo piccoli dettagli da sistemare. Non c’è stato il tempo materiale per farlo ieri, ma tutte le parti in causa sembrano concordi e decise a chiudere l’operazione.”

Ad oggi, secondo lei, è più probabile che il Napoli riesca ad arrivare a Jonathan David oppure Viktor Gyokeres?

“Il Napoli su David ha messo gli occhi da tempo e lo ha praticamente in pugno. Se domani mattina volesse chiudere, potrebbe anche farlo. Gyokeres, invece, definirlo un sogno non è sbagliato, anzi, ma è probabilmente l’attaccante più forte al momento, oggi, e ha dei costi altissimi, sia per il cartellino che per l’ingaggio. E poi c’è una concorrenza incredibile: parliamo probabilmente dell’attaccante più richiesto d’Europa. È complicatissimo. Vedremo se il Napoli riuscirà a spuntarla, ma ora come ora ci sono tanti nomi sul tavolo, come per ogni squadra in questa fase. Bisogna far quadrare tanti fattori: la disponibilità del giocatore, quella del club, e ovviamente gli equilibri economici. In questo momento il Napoli sta scegliendo con attenzione quello che sarà il suo nuovo attaccante di riferimento.