“Napoli, tira una nuova aria! La gestione del titolo 2023 ha generato un cambiamento in ADL”

Fulvio Marrucco, agente Fifa, ha parlato ai microfoni di Marte Sport Live del Napoli, che dopo la conquista del quarto Scudetto è intenzionato a rafforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte.

“Tira un’aria nuova. C’è ancora tanta gioia per lo scudetto, ma anche un grande progetto per l’immediato futuro: se tanti giocatori importanti vengono accostati al Napoli, da Donnarumma a Rafael Leao, significa che il Napoli ha guadagnato meritatamente una nuova immagine. Si sta cercando di porre le basi con campioni di assoluto livello che dovranno essere affiancati anche a giocatori giovani grazie ai quali fare plusvalenze. De Laurentiis però ha cambiato strategia: con la riapertura del 3º anello allo stadio il Napoli avrà a disposizione più biglietti da vendere, anche l’area marketing si è implementata. Si tratta di step di crescita importanti, che garantiscono maggiori ricavi che non siano sempre ed esclusivamente legati alle plusvalenze. Io credo che Il confronto con Conte, unitamente al colpo all’orgoglio di De Laurentiis, per la gestione del post scudetto 2023, abbia provocato un’inversione di tendenza nel patron del Napoli. Quest’ultimo ha accettato una minore centralità anche a livello mediatico e ha acquisito l’esperienza necessaria per capire che gli investimenti vanno fatti in modo anche diverso per poter competere ad alti livelli fin da subito. Kevin de Bruyne è un giocatore di livello mondiale che anche a 34 anni in Italia sposta chiaramente gli equilibri. Se il Napoli farà altri 3 o 4 acquisti di livello potrà partecipare con Conte ad una nuova sfida, ovvero quella di andare più avanti possibile in Champions League. Si tratta di una sfida congiunta con De Laurentiis: il tecnico è stato il campione dei campionati, ma in Europa non ha brillato. Mi pare di capire che lui e il presidente stanno provando a concentrarsi sulla massima competizione Europea”.